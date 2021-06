Skin diventerà mamma a 54 anni, la compagna Ladyfag è incinta

Con un dolcissimo scatto la cantante degli Skunk Anansie Skin, al secolo Deborah Anne Dyer, ha annunciato la gravidanza della moglie Ladyfag

L’immagine, in bianco e nero, ritrae le due abbracciate con Ladyfag a mostrare un pancino ormai evidente. “Siamo super eccitate!” scrive la cantante, invitando poi chi non approva la loro storia a non seguirle più: “Instagram ha rimosso il mio post precedente. “Se non ti piacciamo, smetti di seguirci e non dovrai più vederci” si legge

Dopo quattro anni di relazione, e dopo l’annuncio delle nozze, per le due è giunto anche il momento di diventare madri. Una vera e propria felicità perla cantante degli Skunk Anansie, il cui precedente matrimonio è finito molto male (come ha spesso raccontato anche nelle sue canzoni). "Ho bruciato il mio abito da sposa per indossarlo nel video di Death to the Lovers. Alla fine, quella canzone parla di me” raccontava a Vanity Fair poco dopo il divorzio. Nel corso di quella intervista, peraltro, la 53enne cantante ha anche svelato la sua infanzia non facile: “Mia madre era violenta e questo suo atteggiamento mi ha fortemente influenzata: ero una bambina che non sapeva cosa fossero le coccole”. Ora, per il suo bambino, Skin vuole essere una madre straordinaria. E i suoi fan, famosi e non, l’hanno rassicurata: lo sarà. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady (@ladyfag)

CHI È LADYFAG Scrittrice e performer, Ladyfag (vero nome Rayne Baron) è un’artista canadese ma statunitense d’adozione. Classe 1976, da ragazza gestiva un negozio di abbigliamento vintage e d’antiquariato. Poi, a Toronto, ha cominciato a frequentare la scena notturna diventandone una vera icona. Al suo arrivo a New York, nel 2006, organizzava feste underground di successo, fino ad approdare all’organizzazione di eventi internazionali e raccolte fondi con finalità benefiche. Contemporaneamente ha intrapreso una carriera da poliedrica artista: scrittrice, attrice di cabaret, modella. Ha conosciuto Skin, e non l’ha mai più lasciata.

