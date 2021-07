Instagram "Exclusive Stories" proporrà contenuti a pagamento. Così si potranno monetizzare i post

Instagram sta sviluppando la propria versione di Super Follow di Twitter, una funzione che permette di leggere e interagire con i post solo ad un pubblico pagante. "Exclusive Stories" permetterebbe ai creatori di contenuti di pubblicare foto e video nelle loro storie di Instagram, rendendole disponibili solo per i fan più affezionati, con un accesso a pagamento, su canone periodico. Instagram ha confermato che la funzione è attualmente in una fase di test interno, dopo che sono emersi online alcuni screenshot da parte di Alessandro Paluzzi, sviluppatore che già in passato ha effettuato operazioni di 'reverse engineering' per analizzare il codice delle app più in voga e anticiparne nuove funzionalità.

La società ha rifiutato di condividere dettagli specifici sul lancio ma le immagini di Paluzzi già dicono molto. Una volta pubblicate sulla piattaforma, le 'storie esclusivè saranno identificate con un colore diverso, a quanto pare viola, per distinguerle dalle attuali in gradiente rosso (il colore di Instagram). Quando gli utenti incontrano le storie esclusive, verrà mostrato loro un messaggio che ricorda che «solo i membri" possono visualizzare il contenuto. Le storie non possono essere salvate con la cattura della schermata, ma i creatori potranno condividerle come momenti salienti, in fermo immagine nel caso di video. La scorsa settimana, Alessandro Paluzzi ha pubblicato una serie di screenshot in un thread sulle scoperte, che seguono direttamente il nuovo trend dei social network di tastare nuove strade con cui permettere agli iscritti di monetizzare i loro post. Oltre alle Exclusive Stories ad abbonamenti, Instagram pensa anche a NFT, i file collezionabili digitali e alle stanze audio sulla falsariga di Clubhouse.

