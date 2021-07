Azzurri campioni d’Europa: anche il doodle di Google festeggia l'Italia

Il doodle di Google di oggi festeggia la vittoria dell'Italia ai campionati europei. Il tricolore campeggia su un'immagine coloratissima al centro della quale, tra i palloni, non poteva mancare la coppa "2020".

Grande risalto anche sulla stampa sportiva e non solo alla vittoria dell’Italia nella finale dell’Europeo di calcio contro l’Inghilterra. Grande la gioia dello scozzese The National.

Il giornale indipendentista alla vigilia della finale aveva ritratto Mancini nei panni di Bravehart ed oggi titola «It's coming Rome» per irridere i tifosi inglesi che, sicuri della vittoria, allo stadio scandivano "It's coming home" riferito alla coppa. «Storia di un rinascimento» titola lo spagnolo Marca, accostando le immagini di Buffon in lacrime dopo la mancata qualificazione al Mondiale del 2018 a quelle del gioioso abbraccio tra il Ct Mancini e Bonucci a Wembley. As, altro quotidiano spagnolo, scrive «Bravissima» e aggiunge «L'Europa siamo noi» sotto la foto di Belotti che alza la coppa. Dàinoltre conto degli insulti razzisti piovuti sui social dei giocatori di colore Saka, Sancho e Rashford, rei di aver fallito dagli 11 metri. 'Invincibilì sintetizza il francese L’Equipe.

