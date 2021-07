Calabria, olio Igp: in programma nuove iniziative per far conoscere la genuinità del prodotto

Qual è stato l'impatto della pandemia sul settore oleario? A quanto ammonta il danno d'immagine? È per dare risposta a questi quesiti e programmare azioni per far conoscere l'impegno profuso dalle aziende per garantire ai consumatori la qualità e la genuinità dell'olio di Calabria che si tenuta nei giorni scorsi, presso l’hotel San Francesco di Rende, l'assemblea annuale dei soci del Consorzio di tutela e valorizzazione “Olio di Calabria” IGP. All’incontro, presieduto dal presidente del Consorzio, Massimino Magliocchi, hanno partecipato i produttori, trasformatori e imbottigliatori di olio a marchio IGP calabrese. Tra i diversi punti all'ordine del giorno, la tematica principale è stata l'analisi del 2020 e le difficoltà causate dalla pandemia. “Gli incontri previsti il 2020 erano stati fatti slittare a quest'anno, una scelta doverosa dettata anche dalla convinzione di poter tornare a svolgere in presenza gli incontri con il mercato della grande distribuzione e i venditori. Col protrarsi della pandemia- spiega il presidente Magliocchi- si è reso impossibile stilare un calendario di incontri, non è stato possibile realizzare ciò che ci eravamo prefissi con la messa in atto del progetto, a suo tempo preparato e presentato alla Regione Calabria, per la promozione e divulgazione del marchio IGP olio di Calabria da poco approvatoci e da finanziare con i fondi della Misura 3.2.1 del PSR Calabria 2014-2020”. Il progetto impegnerà il Consorzio a svolgere, per un triennio, una intensa attività di divulgazione e valorizzazione del marchio IGP. Annualmente sono previsti quattro eventi promozionali sul territorio nazionale e due in un Paese dell'Unione europea, dove verranno svolte attività di promozione attraverso i responsabili della GDO e dell’HO.RE.CA.; sono inoltre programmate tante altre iniziative mirate a promuovere e divulgare le qualità organolettiche e la bontà dell’ olio IGP coinvolgendo gli Istituti alberghieri, proseguendo poi con la partecipazione a Fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali, realizzazione di campagne pubblicitarie e workshop, incontri con opinionisti, distributori, operatori del settore, con cittadini europei e consumatori. L’obiettivo è quello di attuare una vera e propria riscoperta geografica del gusto assaporando un’eccellenza quale l’olio extra vergine di oliva IGP Olio di Calabria. La presente idea progettuale nasce dall’esigenza di promuovere il marchio IGP Olio di Calabria in maniera del tutto singolare. Il focus del progetto risiede nel favorire l’accessibilità e la fruibilità e la conoscenza del marchio IGP Olio di Calabria da parte di un vasto pubblico attraverso la riscoperta di un prodotto endogeno del territorio che rappresenta un patrimonio unico; inoltre, il progetto ha carattere di integrazione con i territori della Regione Calabria che abbracciano le cultivar della IGP Olio di Calabria.

