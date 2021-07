Scuola, bonus per abbonamenti a giornali e quotidiani: rimborsi fino al 90% - BANDO 2021

Sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono stati pubblicati due Bandi per l’anno 2021 destinati alle scuole, statali e paritarie, per accedere ai contributi per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di quotidiani e periodici e di riviste scientifiche e di settore in aiuto alla didattica ed alla promozione della lettura critica.

I bandi risultano sostanzialmente simili a quelli dello scorso anno. Le scuole interessate dovranno presentare, nel periodo che va dal 1° al 31 ottobre 2021, apposita richiesta con le modalità tecniche che saranno indicate in una comunicazione diretta alle scuole dalla Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione. Le testate riconosciute come utili ai fini didattici sono individuate dal Collegio dei docenti delle singole istituzioni scolastiche.

I due Bandi riguardano:

- le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, limitatamente all’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, per un importo fino al 90 per cento della spesa. A tale bando è riservato l’importo di 9,490 milioni di euro;

- le scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, che adottano, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa, programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, per un importo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. A tale bando è riservato l’importo di 3,933 milioni di euro.

© Riproduzione riservata