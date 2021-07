Greta Thunberg si vaccina contro il Covid e ricorda l'iniqua distribuzione nel mondo

La 18enne attivista Greta Thunberg ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19 e, pubblicando la foto con in mostra il braccio dove le è stato inoculato il siero, ha ricordato quanto sia «estremamente iniqua» la distribuzione dei vaccini nel mondo e ha invitato tutti coloro che sono in grado di farlo a seguire il suo esempio. «Sono estremamente grata e privilegiata in quanto posso vivere in una parte del mondo dove sono già in grado di vaccinarmi. La distribuzione dei vaccini nel mondo è estremamente iniqua», ha scritto Greta. «Nessuno è al sicuro fino a quando tutti non saremo al sicuro. Ma quando vi viene offerto il vaccino, non esitate. Salva le vite», ha aggiunto. Greta aveva già in passato, a più riprese, sottolineato la necessità di una distribuzione dei vaccini più equa.

