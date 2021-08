Lutto a MasterChef, è morta l'ex concorrente Anna Martelli

"È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste". È quanto si legge in un post su Twitter pubblicato da Masterchef Italia.

Nonna Anna, la pensionata di Pecetto Torinese che aveva fatto l’infermiera, è stata la concorrente dell'ottava edizione e aveva perso nel 2016 il marito Salvatore, il suo "Maciste", scomparso per una brutta malattia due anni prima della partecipazione alla trasmissione televisiva. Ogni ricetta che preparava era un omaggio al marito scomparso e, con la sua "tigna" aveva conquistato a 72 anni una fetta non indifferente di pubblico che ha tifato per lei. «La cucina è la porta al tempio della vita!» era il suo motto scelto «per dimostrare ai coetanei che dopo la tempesta arriva sempre la quiete e che dopo ogni caduta, ci si rialza più forti di prima», come ha detto nel suo video di presentazione.

