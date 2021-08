Notte di San Lorenzo: in arrivo stelle cadenti spettacolari. Il picco fra l’11 e il 13 agosto.

La Luna si farà da parte per non disturbare e la poggia delle stelle cadenti dell’agosto 2021 promette di essere spettacolare, fino a raggiungere picchi di 100 meteore l’ora. La condizione irrinunciabile per non perderle è trovarsi in un luogo buio, lontano dalle luci dei centri abitati. Come accade da molti anni le stelle cadenti d’agosto, le Perseidi, non offriranno lo spettacolo migliore nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ma raggiungeranno il picco il 12 , osserva l’astrofisico Mauro Messerotti, dell’Università di Trieste e dell’istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Tanti gli appuntamenti organizzati in tutta Italia dalle associazioni di astrofili e appassionati del cielo, a partire dalla Unione Astrofili Internazionali (Uai). L’iniziativa è abbinata a 'Calici di Stellè, la manifestazione enogastronomica promossa il 10 agosto dal Movimento Turismo del Vino e dall’Associazione Nazionale Città del Vino. In Liguria, l’Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche (Iras) nella serata del 10 agosto dà appuntamento all’Osservatorio di Monte Viseggi (La Spezia) e a Montefalco (Perugia), sempre per la sera del 10 agosto, l’associazione "Paolo Maffei» ha organizzato un evento dedicato all’osservazione del cielo presso Montefalco (Perugia). A Roma la sera del 10 agosto la Direzione dei Musei Statali della Città di Roma e il Virtual Telescope Project propongono una serata di osservazione del cielo ad occhio nudo, tra pianeti, stelle, costellazioni e miti astrali, dalla terrazza panoramica di Castel Sant'Angelo, ovvero il Mausoleo di Adriano. Occhi puntati al cielo anche nell’Osservatorio astronomico Presolana, a Castione della Presolana (Bergamo) in due appuntamenti organizzati l’11 e il 12 agosto dal Gruppo Astrofili Cinisello Balsamo.

In Sicilia l’Orsa (Organizzazione Ricerche e Studi di Astronomia) di Palermo organizza per il 12 agosto una serata divulgativa e osservativa presso l’Osservatorio di Ventimiglia di Sicilia. Sempre il 12, nel Lazio, l’Associazione Tuscolana di Astronomia (Ata) offre al pubblico presso il parco astronomico "Livio Gratton» di Rocca di Papa (Roma) spettacoli multimediali di astronomia nel planetario, osservazioni del cielo, a occhio nudo e al telescopio, e visite guidate alla cupola che ospita la strumentazione di ricerca. Ancora il 12 agosto nel Friuli Venezia Giulia appuntamento a San Lorenzo (Trieste) per la serata organizzata dal il Centro Studi astronomici Antares di Trieste organizza una serata astronomica dedicata Perseidi. Il 12 agosto al Castello di Riomaggiore (La Spezia) il Gruppo Astronomia Digitale propone una conferenza sul fenomeno delle stelle cadenti e osservazioni con i propri telescopi portatili.

