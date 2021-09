Test medicina, pubblicata la graduatoria nazionale. Dove trovarla e come immatricolarsi

Dopo i test di Medicina 2021 è online la graduatoria nazionale.

Buone notizie per le aspiranti matricole che hanno preso parte alle prove preliminari lo scorso 3 settembre, che meno di due settimane fa, sul portale Universitaly avevano conosciuto i punteggi.

Test Medicina 2021: online la graduatoria

La graduatoria con i nominativi di ciascun candidato è stata resa nota dal Ministero dell’Istruzione e sempre sulla piattaforma Universitaly. Gli interessati, accedendo alla propria area personale, possono scorrere gli elenchi.

Ogni candidato troverà la dicitura “assegnato” o “prenotato”. La prima è rivolta a coloro che sono entrati, ottenendo il posto nella sede indicata come prima scelta. Questi candidati possono accedere direttamente all’immatricolazione. Per quanto concerne i “prenotati”, si tratta degli ammessi ma non nell’ateneo in cui hanno espresso la prima preferenza. E In questo caso bisognerà attendere lo scorrimento, specificando al contempo di essere interessati a restare in graduatoria nonostante l'impossibilità di accedere alla sede scelta in prima battuta.

