Società di Chirurgia plastica, il messinese Stagno d'Alcontres eletto presidente nazionale

Durante il 69esimo Congresso della Società Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica che si è tenuto a Bologna nei giorni scorsi, si sono svolte le elezioni per il nuovo Consiglio direttivo e, al vertice dell'associazione, è stato eletto presidente il chirurgo messinese Francesco Stagno d’Alcontres.

D'Alcontres è direttore dell'UOC Chirurgia Plastica del Policlinico universitario "G. Martino" di Messina, ha 66 anni e si occupa principalmente di neoplasie cutanee, malformazioni congenite, chirurgia post-bariatrica, chirurgia ricostruttiva, chirurgia estetica e dell’invecchiamento e mastoplastica.

Laureato nel 1979 in Medicina e Chirurgia all’Università di Messina, nel 1985 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale e la specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica all’Università di Catania, dove è anche stato ricercatore universitario per la cattedra di Chirurgia plastica.

Successivamente professore di Chirurgia plastica all’Università di Messina, il prof. Stagno d’Alcontres ha ricoperto il ruolo di direttore del dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi” al Policlinico di Messina ed è autore di oltre 160 pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali, di cui 5 a carattere monografico e 7 capitoli di testi specialistici, 73 di questi inseriti e validati nel sistema informatico IRIS.

