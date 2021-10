Gordon Ramsay scatena le polemiche: "La cucina greca meglio di quella italiana"

" La cucina greca meglio di quella italiana ". Così lo chef britannico Gordon Ramsay ha sganciato una "bomba" in televisione, ferendo l'orgoglio tricolore su un tema "sacro" e scatenando la reazione del popolo dei social in Italia. Finora, infatti, a tenere testa in campo culinario alla Penisola, anche nell'immaginario internazionale, era sempre stata la Francia.

Ma adesso, lo chef noto in tutto il mondo al pubblico del piccolo schermo come protagonista di "Hell's Kitchen", è entrato a gamba tesa sull'argomento durante la prima delle due puntate di "Gordon, Gino and Fred go Greek", programma tv che lo vede protagonista assieme al cuoco italiano Gino D'Acampo e al maître d'hôtel francese Fred Sirieix.

Durante la trasmissione, i tre esperti di cucina sono andati alla scoperta della Grecia e delle sue ricette più note, ma anche degli incantevoli paesaggi. Ma, in un clima apparentemente idilliaco, Ramsay ha lanciato la sua bordata che ha infiammato gli utenti italiani.

