Diventa nonna a 33 anni. Il record della britannica Gemma Louise

A 33 anni è diventata nonna ed è un record in Gran Bretagna. Gemma Louise, londinese, era diventata mamma a 16 anni e una settimana fa sua figlia Maizie, a 17 anni, ha partorito. "Mi scambiano per la madre del mio nipotino", ha raccontato Gemma alla stampa britannica, che la celebra.

Quando ha scoperto che la figlia maggiore era incinta a 17 anni, inizialmente era preoccupata, ricordando quanto fosse difficile per lei diventare mamma in così giovane età.

Gemma ha dichiarato al Sun: “La mia prima reazione è stata di preoccupazione perché non è stato facile per me quando ho scoperto di essere incinta così giovane.

© Riproduzione riservata