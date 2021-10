Al via la prima settimana del Ministero dell’Istruzione a Expo 2020 Dubai: protagoniste le scuole

Ha preso il via questa mattina la prima iniziativa didattica innovativa organizzata dal Ministero dell’Istruzione e dal Commissariato italiano Expo Dubai 2020 nell’ambito di ‘Expo Dubai 2020’: la “School for #Cop 26”, organizzata in occasione della settimana del Clima e della Biodiversità, in continuità con i temi della 26° Conferenza delle Parti (Cop26).

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha partecipato, con un videomessaggio, alla cerimonia di apertura al Padiglione Italia, ringraziando Paolo Glisenti, Commissario italiano per Expo 2020 Dubai, Laura Faulkner, Commissario per il Regno Unito (che detiene la presidenza per Cop26) e la Ministra per le politiche giovanili degli Emirati Arabi Uniti, H.E. Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui.

Il Ministro ha rivolto, inoltre, il suo saluto alle studentesse e agli studenti impegnati, con le loro scuole, nella realizzazione delle attività: “La vera sfida, oggi - ha detto - è avere un patto globale per l’Istruzione, che sia alla base di una economia sostenibile”. Durante la Climate & Biodiversity Week di Expo, 40 studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane, inglesi e di altre 15 nazionalità parteciperanno a ‘School Mode’, un laboratorio in cui saranno svolti debate fra squadre, simulati negoziati di organizzazioni internazionali e presentate possibili soluzioni al problema del cambiamento climatico proposte dai ragazzi.

L’Italia e le scuole italiane saranno protagoniste con il Ministero dell’Istruzione per altre 8 settimane, fino a marzo 2022, degli eventi di Expo 2020 Dubai, presentando laboratori internazionali basati sull’utilizzo delle metodologie didattiche innovative.

Le scuole italiane a Dubai alla prima iniziativa didattica:

ISISS Don Milani – Tradate

LAUDA Emma; RAVETTI Andrea

Liceo Ling. Pertini – Campobasso

SPINA Chiara; POZZUTO Giuseppe Pio

Liceo Benedetti Tommaseo – Venezia

GRABELLI Gaia; RIZZI Pietro

Liceo Palumbo – Brindisi

CALÀ SCARCIONE Giulia; SARLI Valentino

Convitto Naz. Paolo Diacono - Cividale del Friuli

IUSSA Chiara; CLAVORA Fabio

Agenda iniziative didattiche innovative delle scuole italiane per Expo 2020 Dubai

• Space Stem, Settimana dello Spazio 17-19 ottobre 2021

• Wise, Settimana del Design 8-10 novembre 2021

• YounG20, Settimana della Tolleranza e Inclusività 17-19 novembre 2021

• Digital School Award, Finale nazionale del Premio Scuola Digitale 2021 13 dicembre 2021

• Womest, Settimana della Conoscenza e dell’Apprendimento 13 - 15 dicembre 2021

• Soccer & Data Cup, Settimana della Salute e del Benessere 21-24 gennaio 2022

• Food for Planet, Food, Settimana dell’Agricoltura 23-25 febbraio 2022

• Water Hack, Settimana dell’Acqua 22-24 marzo 2022

