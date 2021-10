Vasco Rossi: "Ai siciliani che stanno affrontando questo terribile #medicane. Forza Sicilia!"

"Ai siciliani che stanno affrontando questo terribile #medicane. Forza Sicilia!". Con un post su Instagram che ritrae l'isola dal satellite, Vasco Rossi ha voluto incoraggiare i siciliani, e in particolar modo gli abitanti delle zone colpite dal ciclone tropicale delle ultime ore.

Vasco Rossi, che non perde mai occasione per manifestare il suo amore per la Trinacria, a distanza di 4 anni dal concerto record assoluto di incassi nell'isola, tornerà a Messina per la sua unica esibizione in Sicilia e Calabria. L’appuntamento con il Vasco Non Stop Live sarà il 17 giugno 2022, allo Stadio Franco Scoglio.

