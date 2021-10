Quando riapre Roblox? Cos'è successo alla piattaforma di gioco? Le risposte attese da milioni di utenti

Quando riapre Roblox? Quando riprende a funzionare? Se lo stanno chiedendo da oltre 48 ore più di 43 milioni di utenti che in tutto il mondo non riescono più ad accedere alla piattaforma di gioco, attiva soltanto per circa 300.000 fortunatissimi giocatori. E' probabile che già oggi tutto venga ripristinato, ma non si può escludere che serva ancora qualche giorno per ripristinare i server.

In aggiornamento

We believe we have identified an underlying internal cause of the outage. We’re in the process of performing the necessary engineering and maintenance work to get Roblox back up and running ASAP. Thanks for your patience. — Roblox (@Roblox) October 30, 2021

Ma cos’è successo a Roblox?

Le cause del “down” sono poco chiare, anche se il team tecnico che si occupa della piattaforma fa sapere che ha individuato il problema e sta lavorando per trovare una soluzione il più presto possibile. Sembra che le aree interessate al “problema interno” alla piattaforma siano non solo i giochi ma anche le informazioni sull'account degli utenti.

Cos'è Roblox

La "Piattaforma di immaginazione" di Roblox - si legge su Wikipedia - consente a ragazzi di tutte le età di immaginare, creare e giocare insieme in mondi 3D immersivi e generati dall'utente. Tutti i giochi e le esperienze su Roblox sono creati dagli stessi giocatori. Una volta che un giocatore si è iscritto e ha modificato il suo avatar, gli viene dato un livello predefinito da modificare usando una cassetta degli attrezzi virtuale (nota come "Roblox Studio") per la costruzione. Possono monetizzare le loro creazioni per guadagnare "Robux" (la valuta virtuale di Roblox, che può essere comprata anche senza aver creato qualcosa), che può quindi essere utilizzata per acquistare più accessori per l'avatar o abilità aggiuntive in una delle milioni di esperienze disponibili sulla piattaforma. Roblox offre ai giocatori un luogo sicuro e confortevole per giocare, parlare e collaborare a progetti creativi. Se un utente vuole può persino imparare come costruire e codificare esperienze per gli altri, programmando al proprio ritmo.

