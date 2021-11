Roblox è tornato online. Ma cos'è successo alla piattaforma di gioco?

Roblox è ripartito! E' finita così l'attesa, durata tre giorni, per oltre 43 milioni di utenti che non sono riesciti ad accedere alla piattaforma di gioco, rimasta attiva soltanto per circa 300.000 fortunatissimi giocatori. Tutto è stato ripristinato, come si legge nell'ultimo tweet postato nella pagina di Roblox su Twitter.

Roblox is back online. Thanks again for your understanding and support. Our CEO, David Baszucki, shared an update on the outage and steps taken to address it. https://t.co/vUXzzzCNJZ — Roblox (@Roblox) November 1, 2021

Ma cos’è successo a Roblox?

"Come sa la maggior parte della community di Roblox - si legge nel blog di Roblox.com - di recente abbiamo riscontrato un'interruzione prolungata della nostra piattaforma. Ci scusiamo per il tempo impiegato per ripristinare il servizio. Un valore chiave di Roblox è "Rispetta la comunità" e in questo caso, ci scusiamo per l'inconveniente alla nostra comunità.

Giovedì pomeriggio, 28 ottobre, gli utenti hanno iniziato ad avere problemi a connettersi con la nostra piattaforma. Questa è diventata immediatamente la nostra massima priorità. I team hanno iniziato a lavorare 24 ore su 24 per identificare la fonte del problema e riportare le cose alla normalità.

Si trattava di un'interruzione particolarmente difficile in quanto implicava una combinazione di diversi fattori. Un sistema centrale della nostra infrastruttura è stato sopraffatto, a causa di un sottile bug nelle comunicazioni del nostro servizio di backend durante un upload pesante. Ciò non era dovuto a nessun picco di traffico esterno o a una particolare situazione. Piuttosto l'incidente è stato causato dalla crescita del numero di server nei nostri datacenter. Il risultato è stato che la maggior parte dei servizi di Roblox non era in grado di comunicare e distribuire dati in modo efficace.

A causa della difficoltà nella diagnosi del bug effettivo, il recupero ha richiesto più tempo di quanto chiunque di noi avrebbe voluto. Dopo aver identificato con successo questa causa principale, siamo stati in grado di risolvere il problema attraverso l'ottimizzazione delle prestazioni, la riconfigurazione e il ridimensionamento di alcuni "carichi" di dati. Siamo stati in grado di ripristinare completamente il servizio a partire da questo pomeriggio.

Pubblicheremo un "resoconto finale" con maggiori dettagli una volta completata la nostra analisi, insieme alle azioni che intraprenderemo per evitare tali problemi in futuro. Inoltre, a seguito di questa interruzione, implementeremo una norma per tutelare economicamente a nostra community di creator. Pubblicheremo presto ulteriori dettagli su questo. Come parte del nostro valore "Rispetta la comunità", continueremo a essere trasparenti nel nostro "resoconto finale".

Per quanto a nostra conoscenza, non c'è stata alcuna perdita di dati per i giocatori e la tua esperienza con Roblox dovrebbe ora essere completamente tornata alla normalità. Puoi sempre contattare il nostro team di supporto se riscontri problemi con Roblox ora o in futuro.

Siamo grati per la pazienza e il supporto dei nostri giocatori, sviluppatori e partner durante questo periodo".

Cos'è Roblox

La "Piattaforma di immaginazione" di Roblox - si legge su Wikipedia - consente a ragazzi di tutte le età di immaginare, creare e giocare insieme in mondi 3D immersivi e generati dall'utente. Tutti i giochi e le esperienze su Roblox sono creati dagli stessi giocatori. Una volta che un giocatore si è iscritto e ha modificato il suo avatar, gli viene dato un livello predefinito da modificare usando una cassetta degli attrezzi virtuale (nota come "Roblox Studio") per la costruzione. Possono monetizzare le loro creazioni per guadagnare "Robux" (la valuta virtuale di Roblox, che può essere comprata anche senza aver creato qualcosa), che può quindi essere utilizzata per acquistare più accessori per l'avatar o abilità aggiuntive in una delle milioni di esperienze disponibili sulla piattaforma. Roblox offre ai giocatori un luogo sicuro e confortevole per giocare, parlare e collaborare a progetti creativi. Se un utente vuole può persino imparare come costruire e codificare esperienze per gli altri, programmando al proprio ritmo.

