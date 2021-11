Morta a 28 anni a Londra la stilista Federica "Kikka" Cavenati, fondatrice di 16Arlington

Dopo una breve e improvvisa malattia, come riferisce British Vogue, si è spenta a soli 28 anni la stilista italiana Federica Cavenati. Originaria di Bergamo, viveva e lavorava a Londra con il compagno Marco Capaldo. Con lui, conosciuto alla sede dell'Istituto Marangoni nella capitale britannica, avevano fondato nel 2017 il brand 16Arlington, dal nome del loro primo atelier nel Regno Unito.

Così la descrive British Vogue: "Il senso del gioco di Kikka - come si faceva chiamare Federica Cavenati - combinato con le rigorose abilità di cucito, drappeggio e vestibilità che lei e Marco hanno affinato durante gli studi presso la sede londinese di Istituto Marangoni, le hanno permesso di incidere nel suo settore ben oltre la sua giovane età. Kikka amava la moda con la M maiuscola: i colori della frutta, le trame lussuose e la dissonanza dell'abbigliamento casual abbinato a un tocco di drammaticità. Ha unito l'isteria del vecchio mondo di una Cher dell'era di Bob Mackie con l'eleganza di una macchina da corsa, e anche il suo abbigliamento casual perfettamente aderente - una camicia di pelle, un pantalone di raso - era sempre in possesso di un dettaglio selvaggio, come un un colletto comicamente grande che finiva a punta, o un fiocco attorcigliato da un materiale inaspettato come la pelle o il broccato".

