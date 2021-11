“Un calcio all'esclusione”, Papa-boys in campo con la World Rom Organization

Su iniziativa di Papa Francesco la rappresentativa della World Rom Organization e la "Squadra del Papa-Fratelli tutti» giocheranno insieme, in fraternità, una partita di calcio più che amichevole. Il Pontefice riceverà in udienza le due squadre sabato mattina 20 novembre. La partita si giocherà domenica 21 novembre, alle 14.30, al Training Center della Società Sportiva Lazio a Formello (i cancelli saranno aperti alle 13.00, l’ingresso è libero). Per quest’occasione saranno raccolti fondi per sostenere il progetto «Un calcio all’esclusione» promosso dalla Diocesi di Roma per favorire l’inclusione dei Rom e delle persone più fragili

© Riproduzione riservata