"Il pilastro di luce dell'Etna", la foto del giorno Nasa è ancora siciliana

Gli astrofotografi siciliani incantano di nuovo la Nasa. Questa volta l’agenzia spaziale americana ha selezionato come foto del giorno quella del ragusano Giancarlo Tinè, appassionato dell’Etna e cultore della fotografia di paesaggio. Nell’immagine, di grande spettacolarità (https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html) viene colto «un pilastro di luce vulcanica».

«I pilastri di luce - spiega la Nasa in un commento alla foto - sono causati dalla luce solare e quindi appaiono come una colonna luminosa che si estende verso l’alto sopra un sole che sorge o tramonta. Altri pilastri luminosi, alcuni piuttosto colorati, sono stati di solito registrati sopra le luci di strade e di case. In questo caso il pilastro è illuminato dalla luce rossa emessa dal magma incandescente di un vulcano in eruzione. Il vulcano è l’Etna, in Italia, e l’immagine in primo piano è stata catturata con un singolo scatto poche ore dopo il tramonto a metà giugno. Le temperature gelide sopra la nuvola di cenere del vulcano hanno creato cristalli di ghiaccio sia nei cirri in alto sopra il vulcano, sia nel vapore acqueo condensato espulso dall’Etna. Questi cristalli di ghiaccio, per lo più piatti verso il suolo ma svolazzanti, riflettevano poi la luce proveniente dalla caldera del vulcano».

