Giuseppe culla Gesù mentre Maria si riposa: l'omaggio alla paternità nel presepe di Cesenatico

I puristi del presepe hanno storto il naso vedendo la rappresentazioinde della Sacra Famiglia realizzata a Villalta, frazione di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. Nella classica grotta (realizzata in un porticato), il bue e l’asinello scaldano la Madonna che si riposa dopo il parto mentre Giuseppe, in piedi, culla il piccolo Gesù appena nato.

L'idea di questo omaggio alla paternità è nata dopo la lettera pastorale che il vescovo di Cesena, Douglas Regattieri, aveva dedicato alla figura di San Giuseppe, nell’anno a lui dedicato. ‘Tutto suo padre, Gesù il figlio di Giuseppe’ era il titolo della lettera, alla quale era allegata un’immagine di San Giuseppe con il bambino Gesù tra le braccia. "Abbiamo voluto dare visibilità a quella bella immagine di una piena paternità di Giuseppe – spiegano dunque gli autori dellla originale Natività –, che culla suo figlio appena nato come qualunque papà, lasciando riposare Maria".

