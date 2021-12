Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 22 e domani 23 dicembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 dicembre 2021.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Con il trigono Luna-Marte, riuscite a far crescere un progetto che necessita della vostra creatività. Siete in grado di guardare al di là delle apparenze. Non chiedete agli altri ciò che voi stessi non siete certi di poter dare. Accontentarvi non è facile! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

