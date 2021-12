Tiramisù, ecco la ricetta di "Rossetto e Cioccolato" - 12 delizie per le feste

Ecco la ricetta del Tiramisù, una delle 12 delizie per le Feste (per Natale e Capodanno) proposte sull'inserto di “Rossetto e Cioccolato” pubblicato nello speciale della Gazzetta del Sud in collaborazione con il blog rossettoecioccolato.net della giornalista e foodblogger Valeria Zingale.

TIRAMISÙ

Preparare i savoiardi. Versare in una casseruola 350 g di uova, 240 g zucchero e 10 g di miele e portare alla temperatura di 45°, quindi montare in planetaria con la frusta fi no ad ottenere una massa spumosa. Unire 300 g di farina 00 setacciata con 50 g di fecola e 8 g di lievito. Modellare dei bastoncini su carta forno con una tasca da pasticceria, spolverizzare con zucchero a velo e cuocere in forno a 220° per 7 minuti con valvola aperta o con la porta del forno socchiusa. Per la crema, montare a neve gli albumi. In un’altra terrina montare i tuorli con lo zucchero fi no ad ottenere un composto spumoso. Aggiungere il mascarpone, continuando a mescolare, infi ne gli albumi a neve. Bagnare i savoiardi nel caff è e disporli in una pirofi la. Coprire con uno strato di crema e continuare così con gli strati successivi. Spolverizzare con cacao amaro.

INGREDIENTI

(4 persone)

400 gr di savoiardi

400 gr di

mascarpone

4 uova

100 g di zucchero

Caffè espresso q.b.

Cacao amaro in polvere

Cioccolato

