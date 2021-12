Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 25 e domani 26 dicembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 dicembre 2021.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Magari per il vostro pranzo o per il cenone natalizio avete dovuto spendere più del previsto, complice anche la quadratura lunare con Marte. Non vi preoccupate e godetevi la festa, tirando fuori la vostra loquacità senza doverla frenare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

