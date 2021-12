Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 26 e domani 27 dicembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Tutti vi cercano per ricevere aiuto o anche per avere un piccolo consiglio, anche se in effetti vorreste pure un po’ di tempo per voi stessi. Sopportare qualcuno che si dimostra molto pignolo vi risulta difficile. Ma provate ad essere tolleranti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata