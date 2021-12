Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 28 e domani 29 dicembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Mettete le ali alle vostre idee creative, grazie alla Luna nell’elegante Bilancia. Con un tocco di originalità, tutto diventa molto meno noioso. Saprete esattamente come e dove agire. Seguite l’istinto e adattatevi mano a mano alle situazioni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

