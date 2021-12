Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 30 e domani 31 dicembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La vostra azione mirata e precisa giunge dritta al bersaglio, per fare centro grazie alla mano ferma di Marte in ottimi rapporti con Saturno. Se c’è bisogno di una guida, potreste davvero essere voi. Non siate timidi, proponetevi per primi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

