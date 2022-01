Meteo: ancora tempo stabile sull'Italia, ma arrivano le nuvole

Un robusto campo di pressione alta e livellata favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato sebbene con la presenza di nebbie estese e persistenti.

Al Nord, secondo il servizio meteo dell’Aeronautica, avremo nubi basse associate a nebbie persistenti sulla pianura padana centro-orientale e i litorali adriatici. Molte nubi anche sulla Liguria con qualche pioviggine. Cielo sereno o parzialmente velato sulle altre regioni. Nuvoloso su Sardegna, Toscana, Umbria, litorali laziali e abruzzesi con visibilità fortemente ridotta fino a metà mattina e dopo il tramonto. Possibile qualche locale pioviggine sull'alta Toscana. Bello e soleggiato altrove ma con foschie dense e nebbie, lungo le vallate, che torneranno a formarsi dopo il tramonto. Nubi in aumento, dal tardo pomeriggio, su Lazio e Abruzzo.

Sud e Sicilia: addensamenti persistenti lungo le coste tirreniche e l’entroterra campano, in diradamento nel corso della mattinata invece sui litorali molisani e garganici. Cielo terso sul resto del meridione ma con nuvolosità in aumento serale sul resto della Campania, Molise, Basilicata e nord Puglia mentre tenderanno a comparire nebbie in banchi sul Salento. Temperature massime in flessione al nord-ovest, Lombardia, Lazio e Campania; senza apprezzabili variazioni sul resto del paese.

Domani al Nord molte nubi e occasionali pioviggini sulla Liguria; sulla pianura padano-veneta e lungo i litorali adriatici estesa nuvolosità bassa associata a foschie dense e nebbie solo in parziale diradamento diurno e in nuova intensificazione dopo il tramonto; nuvolosità medio-alta anche estesa ma innocua sul resto del Nord.

Centro e Sardegna: molte nubi sulla Toscana con occasionali pioviggini sul settore nord, con foschie dense e nebbie al mattino e nuovamente dopo il tramonto su aree pianeggianti e valli interne; estesa nuvolosità bassa sul resto del centro in temporaneo e parziale diradamento diurno, con foschie dense e nebbie al mattino e nuovamente dopo il tramonto su aree pianeggianti e valli interne.

Sud e Sicilia: nubi basse anche estese su Campania, aree costiere tirreniche e immediato entroterra, in diradamento mattutino su settore siciliano; prevalente soleggiamento sul resto del sud, salvo nubi basse al primo mattino e velature dal pomeriggio sul settore peninsulare. Foschie anche dense e isolate nebbie al mattino e nuovamente dopo il tramonto su aree pianeggianti e valli interne.

Temperature: minime in aumento su Liguria, Toscana e Sardegna, stazionarie o in lieve aumento sulla pianura padano-veneta, in generale diminuzione sul resto d’Italia; massime in aumento su Liguria, Toscana ed est Sardegna, stazionarie su Lazio, Emilia-Romagna e pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in calo sul resto del territorio.

© Riproduzione riservata