E' diventata virale la foto del cervo che fa "colazione" (scattata da Pierluigi Viola) dal fruttivendolo a Villetta Barrea in provincia dell'Aquila. L'ambulante che porta frutta e verdura dalla Campania si chiama Luigi e ha 83 anni, originario di Casoria, è molto conosciuto e stimato nella zona. Come dimostrano decine di foto postate sui social, l'incontro con i cervi in queste zone è tutt'altro che raro.

