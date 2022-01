Il fascino della mascherina: indossarla rende attraenti

Ci sono stati pochi aspetti positivi durante la pandemia di Covid, ma alcuni studiosi inglesi potrebbero averne scoperto uno: le persone sembrano più attraenti con le mascherine.

Una ricerca dell’Università di Cardiff, pubblicata su Cognitive Research: Principles and Implications, ha infatti riscontrato che si viene giudicati come più interessanti col volto coperto, in particolare se la mascherina è chirurgica.

Uno studio condotto prima della pandemia aveva scoperto che le mascherine riducevano l’attrattiva perché erano associate a malattie. «Volevamo verificare se questo fosse cambiato da quando le coperture per il viso sono diventate onnipresenti e capire se il tipo di mascherina avesse qualche effetto», evidenzia Michael Lewis, uno degli autori dello studio. «La ricerca suggerisce che i volti sono considerati più attraenti se coperti da maschere chirurgiche. Ciò - aggiunge - potrebbe essere dovuto al fatto che siamo abituati agli operatori sanitari che indossano mascherine blu e ora le associamo a persone che svolgono professioni sanitarie o di cura. In un momento in cui ci sentiamo vulnerabili, potremmo trovare rassicurante l’uso di mascherine e quindi sentirci più positivi nei confronti di chi le indossa».

La prima parte della ricerca è stata condotta nel febbraio 2021. A 43 giovani donne è stato chiesto di valutare su una scala da 1 a 10 l’attrattiva delle immagini di volti maschili senza mascherina, che ne indossavano una semplice di stoffa, una chirurgica blu o con in mano un semplice libro nero a copriva l'area di naso e bocca.

Le partecipanti hanno affermato che chi indossava una mascherina di stoffa era significativamente più attraente di chi era senza o di persone i cui volti erano parzialmente oscurati dal libro. Ma la mascherina chirurgica - che era un tipo normale e usa e getta - rendeva chi la indossava ancora più interessante.

