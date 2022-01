Molti utenti in questi giorni stanno "chiedendo" a Google "cosa significa laggare?". Ecco la risposta.

Laggare deriva dall'inglese "Lag" (il significato letterale è "ritardo" o "latenza"), un termine gergale che in informatica indica una notevole diminuzione della velocità dell'applicazione, a causa di un'estrema congestione della rete o di una potenza di elaborazione insufficiente. Quando il traffico è più pesante della capacità della rete, la rete richiede che un programma attenda prima di inviare o ricevere dati.

Nelle applicazioni in tempo reale (come i giochi), il ritardo si riferisce alla mancata risposta di un'applicazione agli input in modo tempestivo. Il ritardo è comunemente usato per descrivere un ritardo tra l'azione di un giocatore e la reazione di un gioco a quell'input. Ciò potrebbe essere causato da una mancanza di potenza di elaborazione nel caso di giochi in esecuzione su un computer o una console. Anche i videogiochi online subiscono ritardi durante i periodi di congestione della rete e potenza di elaborazione insufficiente. Il ritardo è particolarmente evidente quando si gioca ai giochi online tramite connessioni dial-up.

