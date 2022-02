Guerra e pandemia: per evitare lo stress emotivo ogni tanto staccare dalle news

Basse riserve emotive, senso di impotenza, incertezza, empatia e il ricordo di esperienze passate. Sono queste 5 delle ragioni per le quali il conflitto in Ucraina potrebbe essere difficile da metabolizzare. Per ognuna c'è però un modo di provare reagire. Lo evidenzia un approfondimento sulla Cnn.

Questo conflitto arriva sulla scia di un altro trauma: la pandemia. Gli ultimi 2 anni hanno esposto a scenari in cui era necessario adattarsi allo stress. Quando ciò accade, il corpo è temporaneamente all’altezza dell’occasione secondo Chloe Carmichael, terapista a New York: aumenta l'adrenalina, diminuisce il sonno e aumenta l’energia in modo da poter gestire il fattore di stress. Ma per l’esperta questo stato di "allerta" non può durare troppo a lungo, altrimenti mente e corpo diventano una batteria scarica. Da qui, per molte persone, il tema di riserve emotive troppo basse per vivere un altro periodo di ansia.

Cosa fare? Il vantaggio è che si può secondo lo psicologo Lee Chambers utilizzare lo stesso kit di strumenti anti stress che ci ha aiutato a superare la pandemia. Alcune delle difficoltà potrebbero poi anche derivare da un senso di incertezza, che porta a chiedersi cosa accadrà dopo. In questo caso comprendere ciò che accade a livello globale può essere produttivo, ma se ci si trova incollati a ogni aggiornamento e non si riesce a concentrarsi su altro, la soluzione può essere quella stabilire dei limiti nell’attingere alle informazioni sul conflitto.

Ci si può poi sentire impotenti di fronte alla guerra, e in questo caso fare qualcosa può far stare meglio: ad esempio donare a un’organizzazione che si occupa di far arrivare gli aiuti in Ucraina. L’empatia, poi, è molto importante ma può portare a un coinvolgimento eccessivo. È accettabile disimpegnarsi dall’argomento di tanto in tanto. Guardare qualcosa di leggero o leggere un libro. È fondamentale attingere alle esperienze degli altri, ma è anche necessario ricaricare la propria batteria. Infine, se la mente va ad esperienze passate, la chiave è connettersi con gli altri, parlare delle proprie preoccupazioni.

