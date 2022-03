8 marzo, il Doodle di Google dedicato alla Giornata internazionale della donna

Il Doodle di Google di oggi, 8 marzo, è dedicato alla Giornata internazionale della donna 2022. Mamma, nonne, esploratrici e scienziate: una carrellata di donne di tutto il mondo, con caratteristiche diverse ma tante affinità, scorre nel Doodle di Google che celebra la Festa della donna. Da una madre che lavora in smart working a un’esploratrice, da una dottoressa impeganta a salvare vite umane in sala operatoria a una nonna che accudisce i nipotini, il Doodle è uno slideshow animato che attraversa tutto il mondo per dare uno sguardo alla vita quotidiana di tutte le donne del mondo.

"L'annuale Doodle della Giornata internazionale della donna di oggi - si legge sulla pagina del doodle di Google - è una presentazione animata che ci trasporta in tutto il mondo per dare uno sguardo alla vita quotidiana delle donne di culture diverse. Da una madre che lavora in casa a un meccanico di motociclette che insegna le sue abilità alla generazione successiva, ogni illustrazione raffigurata nel Doodle di oggi è collegata dal filo conduttore di come le donne lottano per se stesse, per le loro famiglie e la loro comunità. Buona Giornata Internazionale della Donna!".

