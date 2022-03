Spotify down, ha smesso di funzionare: crash dovuto a problemi con il login

Il servizio di musica in streaming Spotify ha smesso di funzionare. Lo riportano numerosi utenti in diverse aree del mondo, secondo quanto si legge sui media internazionali e sui social network. Su Twitter, in particolare, l’hashtag #Spotifydown è balzato in cima ai trending topics. Gli utenti denunciano problemi con il login, spiegando di essere stati buttati fuori dalla piattaforma e di non riuscire a rientrare. Secondo alcuni il loro account è stato cancellato e non possibile fare il reset della password. Spotify ha ammesso in un tweet che ci sono dei problemi e che stanno cercando di individuare la causa.

