L'emergenza del pianeta è in Antartide, temperature in aumento. I ghiacciai si sciolgono

Le temperature anomale raggiunte in Antartide cominciano a preoccupare. Il cambiamento climatico, infatti, ha fatto registrare in alcune zone durante l'estate australe temperature estreme fino ai 20° e 30° C che potrebbero innescare una catastrofe con lo scioglimento dei ghiacciai.

La pandemia da Covid-19 e la guerra in Ucraina hanno catalizzato l'attenzione dei media in tutto il mondo, ma ciò non ha messo fine alle problematiche legate al riscaldamento globale. Il clima "impazzito" continua a provocare danni che in alcuni casi potrebbero diventare catastrofici. E' il caso dell'Antartide dove si registrano temperature estreme, molto al di sopra della media stagionale (di fine estate là), fino 20° e 30° gradi.

Dati allarmanti come ha sottolineato il climatologo francese Gaétan Heymes, esperto di ingegneria previsionale e nivologia del Servizio meteorologico e climatico nazionale francese. Proprio Heymes sui social ha condiviso una mappa del progetto Global and regional climate anomalies illustrando come si registrano temperature troppo calde lungo la costa del Polo Sud. La colonnina di mercurio, infatti, segna picchi di circa 20° - 30° C superiori alla temperatura stagionale che causa lo scioglimento dei ghiacciai con il pericolo di innalzamento livello dei mari.

Une douceur exceptionnelle s'est emparée de tout l'est de l'#Antarctique. Les températures sont 20 à 30°C supérieures aux normales pour la période dans l'intérieur du grand continent blanc, et largement positives sur le littoral. De nombreux records sont battus. pic.twitter.com/egsL59rBOn — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) March 17, 2022

