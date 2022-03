La cavallina bianca Via Lattea dà alla luce un puledro "albino". E' festa ad Assisi

Via Lattea, la cavallina bianca venuta alla luce il 5 aprile 2014 ad Assisi (Perugia), nell’allevamento di Sergio Carfagna, ha dato alla luce un puledro candido dalla testa all’inizio degli zoccoli. Una notizia arrivata all’allevatore umbro dagli Stati Uniti dove si trovano gli attuali proprietari. «Ancora un miracolo, un segno del destino che si ripete che ha dell’incredibile» sottolinea Carfagna. «Io sono credente, credo nei miracoli - ha aggiunto -, nel padre eterno, San Francesco che da Assisi protegge il creato del mondo e al mio amico padre Danilo Revederberi, morto per il Covid, che da lassù dove si trova sta applaudendo sorridente come ogni volta che all’ippodromo assisteva assieme a me e all’amico Giorgio Galvani ad una corsa dei mie dei suoi amati cavalli. Un grazie davvero sentito agli attuali proprietari di Via Lattea, grandissimi esperti di trotto, di ippica e di allevamento di qualità che l'hanno sempre seguita con amore davvero straordinario».

© Riproduzione riservata