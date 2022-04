Twitter, finalmente arriva la svolta "Edit": la funzione per modificare i tweet. Come riferisce AdnKronos, il social network, da uno dei suoi profili, annuncia la "rivoluzione" che si sta per compiere: sarà possibile correggere il testo del messaggio senza eliminare il cinguettio. "Visto che tutti lo stanno chiedendo. Sì, stiamo lavroando dallo scorso anno sulla funzione 'modifica'. No, non abbiamo avuto l'idea da un sondaggio (chiaro il riferimento al quesito posto da Elon Musk in un suo tweet). Nei prossimi mesi faremo partire il test per vedere cosa funziona, cosa non funziona e cosa è possibile", si legge nel messaggio diffuso dal profilo Twitter Communications. Il cambiamento 'storico', da anni chiesto dalla maggioranza degli utenti, era stato annunciato il primo aprile da Twitter. Il messaggio, però, era stato interpretato come un pesce d'aprile: "Non stavamo scherzando...".

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll ?

we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022