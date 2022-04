Nuove regole per l’utilizzo dei social da parte dei dipendenti pubblici

Nuove regole per l’utilizzo dei social da parte di più di tre milioni di dipendenti pubblici. Il decreto legge, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, prevede l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013) introducendo, in particolare, una sezione dedicata all’utilizzo dei social network per tutelare l’immagine della Pa.

Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di un ciclo di formazione sui temi dell’etica pubblica e del comportamento etico per i neoassunti, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

© Riproduzione riservata