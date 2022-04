Cosa significa LoL? Ecco l'origine e cosa vuol dire

Cosa significa LoL? "Lol" è l'acronimo dell’inglese "Laugh out loud" (o Limits), che significa "ridere rumorosamente" che significa “ridendo forte” o “ridendo a crepapelle” oppure “Lots of Laughs” che vuol dire “tante risate”. In entrambi i casi, il significato è quello di ridere.

Qual è l'origine di LOL

Si tratta di elemento popolare del gergo di Internet . È stato utilizzato, come rivela Wikipedia, per la prima volta quasi esclusivamente su Usenet , ma da allora si è diffuso in altre forme di comunicazione mediata dal computer e persino nella comunicazione faccia a faccia . È uno dei tanti acronimi per esprimere le reazioni corporee, in particolare la risata , come espressioni di risate più enfatiche come ROTFL ("rotolando sul pavimento ridendo").

Wayne Pearson è la prima persona ad aver usato LOL negli anni '80 mentre rispondeva alla battuta di un amico nella chat room digitale pre-Internet chiamata Viewline. Invece di scrivere "hahaha", come aveva fatto in precedenza quando si imbatteva in qualcosa di divertente, Pearson ha inconsapevolmente fatto la storia della rete internet digitando "LOL". Oggi anche alcuni emoji che rappresentano l'emozione della risata sono definiti LOL.

Il 24 marzo 2011, LOL, insieme ad altri acronimi , è stato formalmente riconosciuto in un aggiornamento dell'Oxford English Dictionary . Gli studiosi, hanno stabilito che che il primo uso registrato di LOL come sigla era però riferito al significato di "little old lady" ("la vecchia signora") negli anni '60. Hanno però scoperto che la più antica registrazione scritta dell'uso di LOL nel significato contemporaneo di "Laughing Out Loud" era da collegarsi proprio al messaggio digitato da Wayne Pearson negli anni '80, dagli archivi di Usenet.

