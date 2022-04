Risoluzione per tenere le scuole aperte in estate per i minori ucraini

"La Commissione Cultura ha appena approvato una risoluzione a mia prima firma che impegna il governo a tenere aperti gli istituti scolastici durante il periodo estivo. A supporto dei quasi 40.000 minori ucraini arrivati in Italia, è necessario tenere aperte le nostre scuole per continuare il prezioso lavoro di integrazione didattica, linguistica e culturale”: così Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione a Montecitorio. “È inoltre previsto che le attività scolastiche siano programmate in base a un coinvolgimento delle varie realtà del territorio. Mai come in questo momento l’integrazione deve passare per un forte sentimento di comunità” conclude Vittoria Casa.

© Riproduzione riservata