Il SIULM alla 208° Festa dell’Arma, il presidente Tesone in tribuna d'onore

Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari ha ricevuto l’invito ufficiale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo LUZI per poter partecipare il 6 giugno 2022, al 208° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Per la prima volta sulla tribuna d’onore ci sarà a rappresentare il SIULM il suo presidente interforze Luigi Tesone.

"Ringraziamo il Comandante Generale dell’Arma - dice il presidente del SIULM - per l’attenzione dimostrata agli iscritti del nostro sindacato e del mondo sindacale militare in generale. Infatti, non possiamo sottacere la disponibilità al dialogo e al confronto già dimostrata lo scorso 25 maggio quando ha voluto incontrare i Presidenti ed i Segretari Generali delle associazioni professionali a carattere sindacale".

"Auspichiamo - conferma il presidente Tesone - che la medesima sensibilità venga dimostrata dagli altri Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate e dal Comandante Generale della Guardia di Finanza. Questi piccoli segnali evidenziano che è iniziato, dopo circa quarant’anni, il passaggio di testimone tra la rappresentanza militare e i sindacati militari che porterà inevitabilmente quest’ultimi a essere i legittimi rappresentanti delle istanze dei nostri colleghi".

