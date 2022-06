Svolta storica Ue: caricabatterie universale dal 2024, anche per Apple

Ci sono voluti oltre dieci anni di tentativi ma alla fine l’Ue ce l’ha fatta: dal 2024 verrà imposto un caricabatterie universale per tutti i piccoli dispositivi elettronici, compresi quelli di Apple che finora si era sempre opposta. La direttiva riguarderà cellulari, tablet, e-reader, cuffie, fotocamere digitali, console per videogiochi, altoparlanti portatili ed, entro la primavera del 2026, anche i pc portatili.

Il testo apre inoltre la strada alla futura standardizzazione delle tecnologie di ricarica wireless, che sono attualmente in pieno sviluppo. Così come prevede che la velocità di ricarica sia armonizzata per i dispositivi compatibili con la ricarica rapida, al fine di evitare che venga limitata quando si utilizza un caricabatterie di marca diversa.

Il nuovo regolamento potrebbe consentire ai consumatori europei - che spendono 2,4 miliardi di euro all’anno solo per l’acquisto di caricabatterie - di risparmiare almeno 250 milioni di euro all’anno, secondo la Commissione europea. I rifiuti invece potranno essere ridotti di circa mille tonnellate l’anno.

Il progetto era stato lanciato nel 2009 dalla Commissione, ma per molto tempo ha incontrato la resistenza dell’industria. Tuttavia, il numero di tipi di caricabatterie esistenti è stato notevolmente ridotto nel corso degli anni. Da circa 30 nel 2009, sono passati a tre: il connettore Micro Usb che è stato a lungo montato sulla maggior parte dei telefoni, Usb-C, il più recente e la tecnologia di ricarica Lightning di Apple. L’aziende californiana, che vanta più di un miliardo di dispositivi in tutto il mondo, ha costantemente espresso la sua opposizione, affermando che il testo dell’Ue «soffocherà l’innovazione» e taglierà l’Unione - soggetta a una scelta di standard «obsoleti» - dal resto del mondo.

«Imporrà perdite significative ai produttori, ridurrà la scelta dei consumatori e genererà ulteriori rifiuti elettronici», ha insistito Apple. «Diciamolo chiaro: se vuole commercializzare i suoi prodotti in Europa, dovrà rispettare le nostre regole. Dobbiamo pensare all’ambiente», ha affermato invece il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton.

