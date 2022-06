Carlotta Rossi: "Sono la figlia di Bud Spencer. L'esame del Dna lo dimostrerà"

“Sono la figlia di Bud Spencer, e lo dimostrerò in tribunale". Sono le parole di Carlotta Rossi, producer di 46 anni che vive a Londra, che ha già il percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità da quello che sostiene essere il suo vero padre: Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, scomparso sei anni fa, il 27 giugno. Ha raccontato tutto nel libro “A metà”, pubblicato oggi su Apple Books, firmato Carlotta Rossi Spencer.

In un’intervista al Corsera rivela che Bud Spencer avrebbe provveduto al suo mantenimento agli studi fino alla laurea, e sua madre avrebbe ricevuto un assegno di circa mille euro al mese fino alla morte del celebre attore. La donna chiede l’esame del Dna e un risarcimento, attraverso gli eredi, del «danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita». Carlotta ha due figlie, suo marito Carlo lavora in Italia, e la madre si chiamava Giovanna Michelina Rossi.

