Indignazione per l'evento “Lancio del gatto” del Comune di Bugliano... ma il paese non esiste

Non solo, come ricorda il sito Bufale.net, non ci sarà alcun evento “Lancio del gatto”, ma il paesino di Bugnano non esiste (di reale c'è solo un'omonima una piccola frazione della località di Barga, in provincia di Lucca). In tanti sui social si stanno indignando per il fantomatico evento organizzato dal Comune di Bugliano che, come ormai noto, non è mai esistito se non nei racconti improbabili di chi ama prendersi gioco dei creduloni.

Ma per rendere verosimili le assurde iniziative del Comune di Bugliano, è stata anche creata una pagina facebook che, alla fine, ha anche annunciato l'annullamento dell'evento: "A seguito delle numerose proteste, anche con minacce di morte all'indirizzo del sindaco, nei confronti della tradizionale gara del 'Lancio del Gatto', il nostro primo cittadino ha deciso di annullare l'evento.

Il nostro sindaco spera che gli utenti che si sono indignati per il nostro tradizionale evento usino lo stesso tempo e la stessa rabbia per segnalare le vere 'Fake News' che circolano sui social.

Nel primo commento troverete un video educativo interessante".

