Parroco pubblica selfie nudo in bagno. Poi spiega: "La fotocamera si è attivata per errore"

Un selfie in cui compariva nudo nel proprio bagno rimbalzato nelle storie e sulle chat di mezza Sardegna è costato la parrocchia a don Mario Montis, ormai ex parroco di Furtei, paese di 1600 abitanti nel sud Sardegna. La foto del parroco, mentre era in doccia nudo e con il crocifisso sul petto, è stata pubblicata nella sua pagina Facebook domenica sera, per poi impazzare nelle ore successive. Il parroco ha provato a rimediare al danno, dicendo di non avere idea di cosa sia successo e che probabilmente la fotocamera si è attivata per errore mentre chiudeva una telefonata. Giustificazione considerata poco credibile dai suoi superiori, anche perché la posa in cui si è auto immortalato lascia poco spazio a dubbi, e c'è poi il non chiarito passaggio della pubblicazione sui social. Da oggi, per decisione dell'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, don Montis è stato rimosso e sostituito da don Alberto Peddis, nuovo parroco di Santa Barbara Vergine e Martire.

© Riproduzione riservata