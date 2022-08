Bonus genitori separati o divorziati: aiuti fino a 800 euro, firmato il decreto

«Il Bonus per i genitori separati o divorziatio oggi anticipato dal Messaggero è una misura che ha avuto un lungo iter perché nella formulazione con cui la Lega l’aveva presentata era di fatto inapplicabile. Era buona in gran parte degli intenti ma è stato necessario modificarla per renderla applicabile e equa verso tutti i figli di coppie separate. In questo modo riusciamo a erogare queste risorse necessarie ai ragazzi. Felice di aver portato a compimento questa misura firmando nel mese di luglio la proposta di decreto». Lo dice all’ANSA la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

Bagnai: un aiuto fino a 800 euro

«In arrivo il bonus per genitori separati, una norma proposta e fortemente voluta da Matteo Salvini, per aiutare padri separati o divorziati messi in crisi economicamente dalle conseguenze provocate dalla pandemia. Un prezioso strumento per le famiglie in difficoltà che permetterà loro di ricevere un aiuto fino a 800 euro. Si concretizza così un altro impegno di Salvini e della Lega, confermando la nostra serietà e il nostro pragmatismo, oltre il fatto che la buona politica non viene fermata dalle elezioni anticipate. Dalle parole ai fatti». Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Alberto Bagnai, componente commissione Finanze a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Economia del partito.

