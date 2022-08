Patente moto: niente più esami per la A3, basterà un corso. Le novità da Ferragosto

Grandi novità cambiamenti per chi voglia conseguire la patente di categoria A3 per guidare la moto: per ottenerla infatti non si dovrà più affrontare alcun esame, ma semplicemente seguire un corso nelle autoscuole autorizzate. Questo grazie al Decreto Infrastrutture-Bis che introduce alcune variazioni che però non saranno valide per tutti, ma solo per chi sia già in possesso di patente A1 (conseguibile dai 16 anni) o A2 (conseguibile a 18 anni).

La normativa entrerà in vigore il 10 e il 15 agosto, in quanto il Senato l’ha già approvata e si suppone non ci siano intoppi alla Camera, vista l’imminente scadenza del DL, prevista prima di Ferragosto. Un vantaggio a livello burocratico, con una semplificazione delle procedure, e un cambiamento che piacerà ai motociclisti, che potranno velocizzare il passaggio alle patenti delle categorie superiori.

Non sarà necessario l’esame finale

La motivazione principale è velocizzare le pratiche e risolvere la questione della carenza di personale delle Motorizzazioni, per questo motivo basterà aspettare due anni dal conseguimento della patente A1 e A2 per beneficiare di una sorta di “scatto automatico” alla categoria A3 partecipando a un corso in autoscuola con parte pratica e teorica della durata minima di 7 ore e senza il temutissimo “esame finale”.

