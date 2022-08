Linda Evangelista su Vogue dopo la crioliposi che l’ha sfigurata, "elastici sul volto per la copertina"

Linda Evangelista torna in copertina dopo l’intervento di crioliposi che l’ha sfigurata. La modella sarà su British Vogue del numero di settembre dopo che per cinque anni era scomparsa dai riflettori in seguito ad un trattamento estetico che le ha causato protuberanze su collo, braccia e gambe. A febbraio ne aveva parlato per la prima volta con People dicendo che era stufa di nascondersi e ora è tornata a fare ciò che ama.

Ma «quelli non sono la mia mascella e il mio collo nella vita reale», rivela Evangelista nell’intervista a Vogue: nelle immagini scattate da Steven Meisel porta sempre un foulard intorno a volto che le nasconde le orecchie e i capelli, e "la truccatrice Pat McGrath ha tirato indietro delicatamente il suo viso, la mascella e il collo con nastro adesivo ed elastici". "Cerco di amarmi come sono, ma nelle foto di moda penso che il nostro compito sia creare fantasie", continua. Nel settembre 2021 la modella ha intentato una causa da 50 milioni di dollari contro la società che esegue il CoolSculpting, la Zeltiq Aesthetics, che ha poi risolto a luglio.

