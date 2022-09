Peppa Pig, per la prima volta nel cartone animato due genitori dello stesso sesso

Il cartone animato per bambini "Peppa Pig" prodotto nel Regno Unito ha proposto per la prima volta nei suoi 18 anni di produzione una famiglia di genitori dello stesso sesso. In un episodio intitolato "Families", andato in onda martedì su ABC iview, Peppa e le sue amiche parlano e disegnano l'aspetto delle loro famiglie.

La compagna di classe di Peppa, Penny Polar Bear, disegna una foto delle sue due madri. "Vivo con mia mamma e l'altra mia mamma. Una mamma è un dottore e una mamma cucina gli spaghetti", spiega. Così, questa svolta arriva due anni dopo la petizione, che aveva raccolto quasi 25.000 firme, in cui si chiedeva una maggiore rappresentazione LGBTQIA+ nel celebre cartone animato.

FdI: episodio di Peppa Pig con 2 mamme, Rai non lo trasmetta

«È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender. Per questo chiediamo alla RAI, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web». Così dichiara Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia e candidato nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera dei Deputati. Analoga la richiesta che arriva da Pro Vita & Famiglia Onlus, che lancia sul proprio sito anche una petizione online «No ai cartoni gay per bambini sulla Rai», definendo «intollerabile usare cartoni animati in salsa LGBTQIA+ per influenzare la mente dei bambini e normalizzare situazioni che si fondano sull'ideologia gender. Per questo il primo episodio di Peppa Pig trasmesso in UK con la presenza di «due mamme lesbiche» è di una gravità assoluta».

© Riproduzione riservata