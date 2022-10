Rivoluzione Scooby-Doo, Velma diventa ufficialmente gay

La cervellona di Scooby-Doo è ufficialmente una lesbica. In una clip del nuovo film basato sulla serie televisiva animata, "Scooby-Doo! Dove sei tu?", prodotta nel 1969 dalla Hanna-Barbera, "Trick or Treat Scooby-Doo!", dal 16 ottobre sulla piattaforma in streaming Hbo Max, Velma Dinkley, la ragazza con vistosi occhiali e vestita sempre con una gonna rossa e un maglione arancione, rimane incantata dalla costume designer Coco Diablo. I suoi occhiali si annebbiano e poi arrossisce.

In realtà era già cosa nota che Velma fosse gay. Lo stesso James Gunn, sceneggiatore dei primi film dal vivo di Scooby-Doo, aveva confermato la sessualità del personaggio, ma mai ufficialmente sullo schermo. "Nel 2001 Velma era esplicitamente gay nella mia sceneggiatura iniziale», scrive Variety citando Gunn. «Ma la produzione - continua - ha tenuto le acque calme, facendola diventare ambigua

(nella versione girata), poi niente (nella versione uscita) e alla fine con un fidanzato (nel sequel)». Anche tra i fan sono decenni che circolano speculazioni sull'omosessualità di Velma. Il personaggio e il franchise hanno fatto il loro debutto nel 1969 con la serie animata 'Scooby-Doo! Dove sei tu?', sono poi seguiti diversi film adattamenti televisivi.

