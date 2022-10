Papa: politiche di sviluppo? La povertà non si combatte con l'assistenzialismo ma col lavoro

Il Papa torna a chiedere politiche di sviluppo che mettano al centro la persona. "La crescita inclusiva trova il suo punto di partenza in uno sguardo non ripiegato su di sé, libero dalla ricerca della massimizzazione del profitto. La povertà non si combatte con l'assistenzialismo, la anestetizza ma non la combatte», ha detto nell’udienza ai partecipanti al convegno della Centesimus Annus. "Aiutare i poveri con il denaro dev'essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe essere di consentire loro un vita degna mediante il lavoro. Il lavoro è la porta della dignità».

Per Papa Francesco «lo sviluppo o è inclusivo o non è sviluppo. E allora, ecco il nostro compito, in particolare - ha detto rivolgendosi ai membri della Centesimus Annus - il vostro in quanto fedeli laici: far "lievitare" la realtà economica in senso etico, la crescita nel senso dello sviluppo». «Senza un impegno di tutti per far crescere politiche lavorative per i più fragili, si favorisce una cultura mondiale dello scarto. Ho provato a spiegare questa convinzione anche nel primo capitolo dell’Enciclica Fratelli tutti, dove, tra l’altro, si ricorda che è aumentata la ricchezza, ma senza equità, e così accade che nascono nuove povertà», ha concluso il Papa.

© Riproduzione riservata